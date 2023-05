Jovem é elogiado ao não ceder assento de ônibus para mulher com criança: ‘Eu não queria me mexer’ (Reprodução/Pixabay - Lykaon)

Um internauta de 19 anos, de gênero não identificado, compartilhou seu desabafo no Reddit, afirmando ter se negado a ceder seu assento no ônibus para uma mulher com criança. Após explicar suas razões, acabou recebendo apoio na rede social.

“Eu trabalho no turno da noite e estava a caminho do trabalho. Também tenho dores nas costas devido a um acidente que sofri um ano antes, que me deixou com fortes dores crônicas nas costas se eu ficar em pé por muito tempo”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Jmade362.

“Peguei o ônibus de manhã para ir para o trabalho e um grande grupo de pessoas (toda a família) entrou no transporte com uma criança muito pequena. 2 deles entraram com a criança antes de mim (me empurraram para entrar primeiro, o que achei rude, pessoalmente) e então entrei e sentei em um assento disponível”, continuou.

Após dois minutos, duas mulheres com criança estavam em pé tentando encontrar um assento. De acordo com o relato, a criança desejou se sentar no lugar do internauta. Sendo assim, a mãe da criança solicitou o banco, já que era onde seu filho gostaria de ficar.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem proíbe convidados de comer frutas em sua casa: ‘Joguei no lixo’”

Solicitação negada e apoio garantido

Segundo o jovem, ele acabou negando o pedido da mulher porque havia muitos outros assentos disponíveis.

“A criança começou a ficar com raiva e a mulher disse: ‘Mas você pode apenas se mover, meu filho quer este assento e ela não se sentará em nenhum outro lugar”. Novamente eu disse que não porque já estava sentado e minhas costas doíam bastante. A mulher ficou com raiva de mim e disse que eu estava sendo rude e deveria deixar o filho dela sentar lá porque era onde queria ficar”, continuou.

O autor do relato acrescentou dizendo que não teria problema em ceder seu lugar à criança, caso o transporte estivesse cheio. Mas como havia diversos lugares disponíveis e estava com dor nas costas, achou desnecessário se mover.

Após questionar aos internautas sobre ter agido ou não de forma errada, acabou recebendo diversas mensagens de apoio.

“Pelo que sei sobre a etiqueta no ônibus, você só é obrigado a ceder seu assento se não houver nenhum disponível e a pessoa que pede for idosa, grávida, deficiente, algo assim em que eles precisam mais do que você. A mãe deveria ter dito à criança para se sentar em outro lugar”, observou um usuário da plataforma.

“Os pais precisam aprender que o mundo não pode ser incomodado por todos os caprichos de seus filhos”, disse outro.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.