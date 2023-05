Jovem defeca em altar de igreja e se limpa com pano cerimonial nos EUA

Usuários do Reddit travaram uma longa discussão sobre liberdade de expressão e separação entre igreja e estado após uma notícia um tanto quanto inusitada tomar conta dos trends nas principais plataformas de notícias.

Uma jovem de 26 anos invadiu uma capela em Cincinnati, no estado de Ohio, nos Estados Unidos no último sábado e defecou no altar, espalhando fezes por todos os lados e tirando fotos da sujeira.

Não bastasse o que muitos chamaram de ato de profanação, ela ainda usou os tecidos usados no cerimonial das missas para se limpar, descartando todo o material sujo também sobre o altar.

LEIA TAMBÉM: Jovem é elogiado ao não ceder assento de ônibus para mulher com criança: ‘Eu não queria me mexer’

A jovem se chama Laura Miniard e os motivos do ato de vandalismo ainda não são claros, mas ela foi presa e deve enfrentar a primeira audiência na Justiça na próxima semana, onde enfrentará a acusação de “profanação”. Laura também foi multada em US$ 2,5 mil (cerca de R$ 12,4 mil), segundo o site True Crime Daily.

Embora não seja usual, o crime de profanação também é punido no Brasil, com pena que pode chegar a 2 anos e multa estabelecida pela Justiça.

LEIA TAMBÉM: Cão desabrigado vê homem descendo de ônibus e decide seguí-lo; o desfecho é de aquecer o coração

Nas redes sociais, alguns internautas defenderam o ato como ‘liberdade de expressão’ e disseram que tal conduta não deveria caracterizar crime contra a igreja, e sim um como um ato de vandalismo, caso contrário violaria o Estado Laico, ou seja, a separação entre Igreja e Estado.

Mas a Justiça americana não parece muito disposta a entrar em uma discussão subjetiva sobre o contrato social e se condenada Laura irá para a cadeia por não menos do que dois anos, de acordo com as leis norte-americanas.