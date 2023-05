Jovem de 18 anos joga pela primeira vez na loteria e ganha R$ 176 milhões; isso é o que fará com o dinheiro Foto ilustrativa - Pexels - Public Domain Pictures

Já imaginou ter uma tacada de sorte na vida e se tornar milionário da noite para o dia? Se este questionamento te deixa curioso, esta foi justamente a situação ocorrida com uma jovem de Sault Ste. Marie, cidade localizada no Canadá.

De acordo com informações, o fato ocorreu este ano com Juliette Lamour, que completou 18 anos, e resolveu tentar a sorte jogando na loteria. E, o que foi apenas uma tentativa, fez com a jovem ganhasse $48 milhões de dólares canadenses, equivalente a R$ 176.896.545,98 (cambio de 18 de maio de 2023, às 10h23, horário de Brasília).

Sobre a vitória de Lamour, a Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLGC) comentou que “embora tenha havido outros ganhadores de loteria de 18 anos em todo o Canadá nos últimos anos, ninguém faturou tanto quanto Juliette”.

Jovem recebeu incentivo do avô e do pai

“Acabei de fazer 18 anos e meu avô sugeriu que eu comprasse um bilhete de loteria para me divertir. Quando fui à loja, não sabia o que pedir porque nunca tinha comprado um bilhete antes, então liguei para meu pai, que me disse para comprar um LOTTO 6-49 Quick Pick”, explicou a jovem sobre como tomou sua decisão.

Juliette disse ainda que tinha esquecido que havia comprado o boleto até que um amigo de trabalho lhe disse que o vencedor era da mesma cidade. Então, ao revisar o aplicativo, confirmou que era a vencedora. “Ainda não acredito que ganhei o prêmio Bola de Ouro no meu primeiro bilhete de loteria!”, finalizou a jovem.

Agora, sobre os planos para o futuro, Lamour disse que pretende finalizar a faculdade e fazer algumas viagens.

