Grávida decide esconder a data do parto para a sogra não aparecer no hospital

Uma mulher está enfrentando alguns problemas com a sogra na reta final de sua gestação. Após precisar lidar com os comportamentos tóxicos da mãe de seu companheiro, ela decidiu não compartilhar com a sogra sua data de parto.

Conforme relato, feito por ela no Reddit, a situação com a sogra foi complicada durante toda a gravidez.

“Mesmo morando longe ela fez questão de transformar minha gestação em algo sobre ela. Seus comentários desnecessários acabaram com boa parte da minha alegria e recentemente meu marido precisou intervir por conta das atitudes que ela teve comigo”.

“A reação dela foi fazer planos para nos visitar sem nos avisar primeiro, depois que meu marido me defendeu ela simplesmente parou de falar com ele por duas semanas e nem sequer pediu desculpas por seu comportamento intrometido”, revela a mulher.

Ela não quer a sogra por perto

Seguindo com seu relato, ela conta que ficou sabendo da data limite para o parto e ficou emocionada com isso, pois vem planejando a tempos como quer que seja o nascimento do bebê.

“Eu não quero contar a ninguém sobre a data, só para meu marido e minha mãe, que são as pessoas que estarão ao meu lado para me apoiar”, revela.

“Disse para o meu marido que não quero a mãe dele por perto, principalmente porque ela só vai falar dela e vai ficar nos irritando o tempo todo. Quero paz durante o nascimento do meu bebê”.

“Estou errada em desejar isso? Eu vou estar errada se pedir ao meu marido para não contar sobre o parto para sua mãe?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela tem motivos mais que suficientes para tomar essa decisão.

“Faça o que for melhor para você! As atitudes da minha sogra no parto me fizeram ter uma pré-eclâmpsia”, comentou uma mulher.

“Isso não te faz uma pessoa ruim! Siga com sua decisão e tenha uma boa hora”, finalizou outra.