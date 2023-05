Casamento com temática de crimes reais chama atenção dos internautas

Uma publicação em um tópico do Reddit voltado para discussões relacionadas com casamentos está dando o que falar! Um usuário do fórum, de forma anônima, compartilhou imagens de um casamento com temática inspirada por crimes reais.

Questionando a escolha inusitada do casal, a pessoa compartilhou uma imagem de um cartão de mesa onde é possível ler: “Mesa Jack o Estripador”, acompanhada pelo desenho de uma flor em traços delicados. Ao fundo, é possível notar itens de decoração e uma garrafa de champanhe.

“Aviso de gatilhos: este casamento foi inspirado pela temática ‘True Crime’ e o nome das mesas representavam os assassinos em série ‘favoritos’ do casal. Não compartilhei as outras fotos porque eram algo mais genérico e não mostravam detalhes específicos da temática do casamento como é o caso desta”, finalizou a pessoa.

Escolha inusitada

Em pouco tempo, o tópico foi bombardeado de comentários de pessoas completamente incrédulas diante da escolha feita pelo casal.

Entre os comentaristas, diversos revelaram acompanhar programas e conteúdos sobre crimes reais, mas reprovaram completamente a escolha do casal de utilizar essa temática em seu casamento.

“Ok, um casamento com temática de sustos e terror ainda é aceitável, mas esse tipo de conteúdo definitivamente não deve ser usado como tema de uma festa. Pessoas de verdade perderam suas vidas! Isso é péssimo”, comentou uma pessoa.

“Eu sou fascinado por histórias de crimes reais, mas é extremamente inapropriado realizar um casamento celebrando algo desse tipo! Glorificar pessoas que cometeram crimes terríveis é completamente inaceitável”, afirmou outra.

Uma terceira foi além: “Estou completamente cansada de ver casos de crimes reais sendo romantizados! Enaltecer vilões da ficção ainda vai, mas assassinos da vida real? Isso é doentio e me irrita de uma forma absurda! Imagina como devem se sentir os parentes das vítimas ou até mesmo como um dos convidados pode se sentir se já passou por algo do tipo entre seus amigos e familiares”.