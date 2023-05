Cão desabrigado vê homem descendo de ônibus e decide seguí-lo; o desfecho é de aquecer o coração (Reprodução/STRAY RESCUE OF ST. LOUIS)

Certo dia, um homem de San Luis, Missouri, nos Estados Unidos, foi surpreendido ao descer de um ônibus e seguir em direção ao seu lar. Assim que começou a caminhar, foi perseguido por um cão desabrigado. Entretanto, percebeu a presença do animal apenas quando chegou em seu quintal. Relato extraído do portal The Dodo.

“Este cachorro meio que o seguiu até em casa”, disse Donna Lochmann, diretora de salvamento do Stray Rescue of St. Louis (SRSL), ao The Dodo. “Então ele o colocou em seu quintal para contê-lo e depois nos chamou.”

O animal seguiu o homem até o cercado e ficou aguardando por lá, enquanto o resgate era acionado. Assim que Lochmann chegou ao local, junto de sua parceira de resgate, Natalie, esperavam ver um animal assustado. Contudo, foram surpreendidas ao se deparar com a boa disposição do animal em seguir com elas.

“Ele era um amor absoluto de um cachorro logo de cara”, disse Lochmann. “Conseguimos prendê-lo imediatamente e ele foi direto conosco.”

A dupla de resgate trouxe o filhote, a quem nomearam de Orville, para um jipe e o cão pode aproveitar de um passeio até que divertido. Sua felicidade era nítida no meio do caminho, pois estava prestes a ter sua vida mudada.

“Ele cavalgou perto de Natalie e de mim na maior parte do caminho de volta”, disse Lochmann. “Ele era apenas um menino feliz.”

Destino de Orville

Ao chegar no abrigo, a reação de Orville foi de pura excitação.

“No momento em que levamos Orville para a clínica, ele subiu no colo de Molly”, escreveu SRSL em um post no Facebook . “Ele é adorável, [e] estamos muito felizes por ele estar aqui para receber a ajuda de que precisa.”

O cãozinho foi alimentado e teve suas feridas devidamente tratadas. Desde que chegou no local, a saúde de Orville melhorou bastante e agora o animal segue aguardando por uma nova família.

Embora o animal ainda não tenha sido escolhido por uma família, segue no abrigo acomodado em seu canil e sendo tratado com o devido amor.

“Ele era apenas um cachorro super legal e agradecido desde o início”, disse Lochmann.