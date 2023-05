Abelhas “assassinas” atacam ônibus; 45 feridos e 6 pessoas mortas

Um acidente trágico terminou com seis pessoas mortas na região de San Sebastián de Yalí, na Nicarágua. Um ônibus impactou um enxame de abelhas africanizadas após cair de um penhasco.

De acordo com o Mega Notícias, dos 60 viajantes, cerca de 45 foram picados pelas abelhas conhecidas pela agressividade, grande porte e veneno letal.

Entre os afetados, 14 passageiros foram hospitalizados, incluindo uma mulher grávida e uma criança de quatro anos. Vizinhos do setor vieram socorrer os passageiros, mas seu trabalho foi dificultado justamente pela presença das abelhas.

As imagens das picadas se tornaram virais e espantaram muitas pessoas. A abelha africanizada foi vista pela primeira vez no Brasil na década de 1950, mas se espalhou rapidamente pela América Central e do Sul.

Com o passar dos anos, esse inseto migrou para os Estados Unidos , sendo visto pela primeira vez em meados da década de 1980 em um campo de petróleo na Califórnia. Em 1990 ele se estabeleceu no México e em grande parte da América do Norte.

“Em 1956, um cientista brasileiro chamado Warwick Estevam Kerr importou abelhas africanas para a América do Sul com a intenção de criar uma linhagem mais produtiva. Algumas delas escaparam e procriaram com abelhas europeias, dando origem a uma nova espécie híbrida. (...) As abelhas africanizadas respondem mais rapidamente à perturbação da colônia, e em maior número, com mais ferroadas”, escreveu a BBC sobre essas abelhas que causam a morte de centenas de pessoas nos últimos anos.

