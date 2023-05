“Planejava me casar”: Mulher fingia ser homem e tinha relações sexuais com parceira sem que descobrisse

Blade Silvano, de 40 anos, está sendo julgada na Inglaterra por se passar por homem para enganar e fazer sexo com a parceira, com quem mantinha um relacionamento amoroso por dois anos. A notícia é do Daily Mail.

De acordo com a parceira, que disse que foi enganada e planejava inclusive casar com Blade [que para ela, era homem] desde que se conheceram e se beijaram eles tiveram relações sexuais duas vezes.

No julgamento, o promotor do caso revelou que para não ter sua identidade descoberta, Blade usava um “item desconhecido” para penetrar a jovem, simulando o pênis, e sempre mantinha sua camiseta e cueca durante o ato sexual para dissimular seu gênero real. “Ele jamais me deixou chegar perto dos órgãos sexuais dele”, disse.

A vítima, cujo nome foi preservado, disse que só descobriu a verdade sobre Blade depois que ela adiou o casamento deles, alegando estar em meio a um tratamento de câncer.

“Ela me negou o direito de consentir. Todos têm o direito de saber com quem estão fazendo sexo e com o que estão fazendo sexo. Eu consenti em fazer sexo com um homem, não com uma mulher. Não consenti em fazer sexo com uma mulher que estava me penetrando com alguma coisa”, disse a vítima durante seu depoimento.

No depoimento, ela também negou ser bissexual e disse que não estava participando de nenhum tipo de fantasia voluntariamente, como tentou alegar a defesa.

A advogada que defende Blade alegou ainda que é impossível confundir sua cliente com um homem em um encontro íntimo e tentou ‘vender’ no julgamento que o relacionamento dos dois foi exclusivamente pelo celular, e que eles jamais se viram pessoalmente.