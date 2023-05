Mulher faz questão de avisar o marido que os hábitos de higiene dele são ‘nojentos’

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit por não concordar om os hábitos de higiene de seu marido. Acreditando que as diferentes nacionalidades do casal podem ter relação com a forma como lidam com essas questões, ela buscou pela opinião de outros internautas sobre como lidar com a situação de forma adequada.

Sem se identificar, a mulher, de 34 anos, conta que passou grande parte de sua infância na Coreia do Sul, mudando para os Estados Unidos quando completou 11 anos. Por outro lado, seu marido, de 40 anos, nasceu e cresceu nos Estados Unidos.

Segundo ela, o marido recentemente foi diagnosticado com uma sinusite, o que o faz constantemente precisar assoar o nariz, o mesmo aconteceu com o filho do casal, que tem quatro anos de idade.

“Por causa disso meu marido acaba assoando o nariz diversas vezes e, em muitas delas, apenas usa suas mãos para ajudar a expelir a secreção. Eu disse que não ligo para isso, mas que acho adequado ele lavar as mãos sempre que fizer isso, o que ele se esquece de fazer e eu acabo tendo que cobrá-lo constantemente”, revela.

Ela acha as atitudes do marido nojentas

Seguindo com seu relato, a mulher conta que outro ponto de desavença é o fato do marido não lavar as mãos ao chegar da rua e de usar constantemente as mãos para comer, independente de tê-las lavado ou não antes.

“Eu já falei várias vezes para ele não fazer isso, não quero que nosso filho desenvolva esse tipo de comportamento”, revela a mãe preocupada.

“Acontece que hoje, enquanto eu o levava ao médico, ele decidiu dar uma ‘cusparada’ na rua, e eu achei isso completamente nojento! Eu disse isso para ele e ele simplesmente falou que eu estava exagerando, além de ter me criticado por dizer que sua atitude foi nojenta. Eu agi errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela está correta e o marido realmente tem hábitos um tanto quanto inadequados.

“Você não está errada! Isso é nojento, ele deveria andar com alguns lenços”, comentou uma pessoa.

“Eu concordo com você! Tenho um conhecido que age da mesma forma o tempo todo e eu fico completamente enojada! É desrespeitoso com as outras pessoas e não é só porque os mais velhos fazem que está tudo bem repetir”, finalizou outra.