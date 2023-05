Homem proíbe convidados de comer frutas em sua casa: ‘Joguei no lixo’

Um homem, 29, publicou um relato na internet, dizendo ter proibido seus convidados de comer frutas em sua casa. A decisão veio a partir de uma necessidade, haja vista às possíveis consequências trazidas à esposa. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Allliyaann.

“Meu tio e sua família viajaram do exterior e, durante sua visita à minha cidade, combinamos que eles fiquem em nossa casa para que possamos passar um tempo juntos, já que sou muito próximo deles”, iniciou o relato.

“Eles têm preferência por uma alimentação saudável e gostam de comer frutas como lanche, principalmente pêssegos, já que é o início da temporada de pêssegos por aqui”, continuou.

De acordo com o homem, sua esposa é alérgica a várias frutas. O pêssego, em especial, acaba desencadeando a reação mais grave. Embora ela não coma, pode desenvolver sintomas alérgicos de vermelhidão na pele e olhos, além de irritação. Pode ser despertado apenas pela proximidade do alimento.

Pêssegos descartados

Haja vista a alergia da mulher, o casal sempre evitar de trazer pêssegos para casa. De acordo com o autor do relato, sua tia e prima acabaram comprando a fruta sem seu consentimento e a colocaram na geladeira.

“Quando os vi, joguei-os imediatamente no lixo antes que minha esposa pudesse chegar em casa. Ao descobrirem, ficaram chateados e com raiva de mim. Expliquei a eles que o que eu disse sobre as alergias dela é sério e não poderiam simplesmente trazer para casa as coisas que podem deixá-la doente, apesar de estarem cientes”, desabafou.

“Meu tio me disse que era muito rude da minha parte, como anfitrião, restringir o que eles querem comer. E minha tia, que basicamente me criou, acha que esqueci minhas boas maneiras”, finalizou o texto.

