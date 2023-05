Polêmica no Dia das Mães: Strippers dançaram em escola para celebrar a data

Muitos lugares do mundo comemoraram o “Dia das Mães” e algumas celebrações se tornaram virais nas redes sociais.

De acordo com o Mega Notícias, uma escola do município de Nezahualcóyotl, no México, criou uma polêmica depois de apresentar o show dedicado as mães dos alunos.

Imagens mostram que as responsáveis foram surpreendidas com um show para adultos e que contou com a presença de strippers.

A situação foi exposta em vários vídeos compartilhados no TikTok , nos quais é possível ver os bailarinos realizando uma performance.

“Agradecemos esse 10 de maio” e “estou aqui na escola infantil, bem tranquila”, fizeram parte das mensagens de uma mãe que divulgou os vídeos na rede social.

O show foi aplaudido e apesar dos comentários engraçados, alguns não gostaram nada desse episódio, pois consideraram que esse tipo de apresentação prejudicava a imagem da escola.

Alguns até enfatizaram que o local não era adequado, já que o show foi realizado em um ambiente onde as crianças usam para brincar.

Segundo o Publimetro México, esse não foi a única homenagem para o Dia das Mães em um colégio que chamou a atenção.

No TikTok, Abigail postou em seu perfil um vídeo dançando até o chão na quadra da escola do filho ao que parecida ser uma gincana de competições entre as responsáveis.

Ela também recebeu comentários bem humorados e críticas sobre sua roupa e comportamento.

CONFIRA TAMBÉM:

Vídeo com dançarina rebolando até o chão em centro de saúde familiar causa polêmica

Vídeo mostra mãe dançando descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho

“Ridículo”: Beijo entre duas mulheres tem torcida na web, mas decisão da novela da Globo causa revolta

Deus operando junto com os médicos: Preta Gil explica o motivo que falará sempre com aqueles que fazem orações pela sua recuperação