O milagre da multiplicação ocorrido em uma igreja é o mais novo desafio do Vaticano

Um padre está investigando o mais novo relato de milagre de multiplicação relatado. O fato ocorreu na Igreja de St. Thomas, em Connecticut, nos Estados Unidos.

De acordo com o portal El Cronista, o Vaticano está em alerta depois que uma série de testemunhos datados de 5 de março de 2023 chamou a atenção e o caso começou a ser investigado pela a Arquidiocese de Hartford.

O milagre foi relatado por um paroquiano, que viu em primeira mão como as hóstias da missa passaram de escassez a multiplicação quase instantânea dentro do cibório, que é o vaso sagrado, com tampa, em que se guardam as hóstias consagradas.

O reverendo Joseph Crowley foi quem supervisionou a congregação e confirmou que “Deus se multiplicou no cibório”.

Quando a veracidade da informação for verificada, será decidido envolver o Vaticano na investigação. No entanto, Michael O’Neill, mais conhecido como “O Caçador de Milagres”, confirmou que não é tão fácil verificar se o milagre ocorreu.

“Eu ficaria muito surpreso se eles pudessem ter evidências suficientes para declarar que é um verdadeiro milagre eucarístico”, explicando que a igreja está no meio de uma encruzilhada: já não têm fortes evidências, mas têm grandes testemunhos das pessoas presentes.

