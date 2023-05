‘O fim está próximo’: Novo Nostradamus fala sobre a chegada do anticristo e revela o sinal recente do diabo Montagem - Reprodução - Instagram - Athos Salomé e foto ilustrativa - Unsplash - Nathan Wright

Considerado o Novo Nostradamus latino, o brasileiro Athos Salomé falou sobre o “sinal do diabo” visto recentemente e compartilhou quais são as suas previsões para o futuro, o que inclui a chegada do anticristo, figura que é citada na bíblia sagrada.

Quando falamos sobre o primeiro ponto comentado anteriormente, você possivelmente já deve ter escutado que o “666″ é o número que representa o maligno/demoníaco/diabo, certo? E, segundo Salomé, tais números foram notados na coroação recente do Rei Charles.

Como assim o ‘sinal do diabo’ estava presente na coroação?

Para o vidente, que já acertou previsões como a pandemia de Covid-19, a vitória da seleção Argentina na Copa do Mundo do Qatar, entre outros, a cerimônia foi realizada exatamente seis meses, seis semanas e seis dias depois da morte da Rainha Elizabeth (666).

Segundo informações levantadas, Athos declarou ainda que o novo Rei tem a marca do diabo atrás dele, situação que poderia ter sido evitada, se o protocolo real fosse rompido e a cerimônia realizada no mês de junho.

A chegada do anticristo

Por fim, como citado anteriormente, a própria bíblia sagrada fala sobre como seria a chegada do anticristo. E, Salomé trouxe sua perspectiva, destacando que “o fim está próximo”. De forma breve, o vidente explicou que o “anticristo não vem da Europa” e que aparecerá entre 2023 e 2026.

