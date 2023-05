‘Não furunfo’, afirma mulher após quase 3 anos sem ter relações sexuais com o marido

Um relato inusitado acabou viralizando no TikTok e na internet em geral. Em um vídeo de desabafo, Ana Lígia Canieto revelou que é casada, mas que não tem relações sexuais com o marido há quase três anos!

Em pouco tempo, o registro publicado por Ana acumulou mais de 1,7 milhões de visualizações conforme conta a IstoÉ.

No clipe, Ana começa avisando seus seguidores de que provavelmente este será seu vídeo mais polêmico desde que passou a compartilhar conteúdo nas redes sociais.

“Eu sou casada e estou praticamente há 3 anos sem furunfar, se é que vocês me entendem”, começa Ana.

“Sim, é possível porque eu sou casada e não tenho relações há quase três anos. ‘Ah, mas você é assexual, é lésbica, é bi, é isso, é aquilo, teu marido te trai e não sei o que’. É gente, minha situação é bem complicada, tem várias hipóteses na minha cabeça e eu realmente não sei porque isso acontece. Eu sou nova, tenho 29 anos e ele tem 30 e estamos casados há 2 anos e meio e assim, no começo acontecia, o chão tremia, a cama quebrava, mais tudo começou a ficar estranho”.

Ela descobriu a verdade

Seguindo com seu relato, Ana conta que a última vez que se lembra de ter tido relações com o marido foi pouco tempo antes de seu casamento, que aconteceu em janeiro de 2021 por conta da pandemia.

“Desde lá foi só ladeira abaixo. Existem várias hipóteses e eu não sei se me sinto pronta e confortável em falar isso com vocês. Muitas pessoas falam na hipótese de traição, eu não acredito que ele me traia. Ele é americano e está sempre viajando para outros países a trabalho e eu sei que ele não está me traindo”.

Ana então levanta a hipótese dos sentimentos do marido em relação a ela terem mudado, algo que ela confirmou e compartilhou com seus seguidores em um vídeo no qual aparece visivelmente abalada.

“Hoje a gente conversou e eu descobri o motivo. Se passaram muitas hipóteses pela minha cabeça. Tinha duas teorias principais, que ele era gay e não contava ou que ele não gostava de mim mesmo, e ele chegou em mim hoje e disse que não me ama mais, que não sente mais nada por mim, mas que gosta da minha companhia”.

“Dói muito sabe? A gente tem que se humilhar por uma pessoa que não gosta da gente”.

Após o desabafo, Ana recebeu diversas mensagens de apoio de seus seguidores.

“Sei que dói, mas me escuta. Só reclamar não vai ajudar e se você não sair disso ninguém vai sair por você. Você é capaz”, escreveu uma seguidora.

“Não chore, seja fria e não demonstre mais carinho por ele. Trate de se cuidar e não se humilhe, homem nenhum vale as nossas lágrimas”, finalizou outra.