Mãe flagra amiga amamentando seu filho sem autorização e fica chocada

Uma mãe extremamente magoada decidiu buscar apoio na internet ao descobrir que seu filho foi amamentado por outra mulher. Segundo ela, uma de suas amigas amamentou o bebê sem sua permissão, o que a deixou completamente desanimada.

Publicando sua história no TikTok, a mãe teve o caso compartilhado pelo The Mirror e acabou viralizando. O registro publicado por ela já conta com mais de dois milhões de visualizações e recebeu diversos comentários de apoio.

“Na época eu estava ocupada carregando algumas coisas e minha amiga esta me ajudando a cuidar do meu bebê. Como ela era próxima a mim eu contei com sua ajuda, mas não esperava que ela pudesse agir dessa forma e fazer uma coisa dessas”, revela a mãe.

“Enquanto eu fazia minhas coisas, eu percebi que ela estava amamentando meu bebê nos fundos de um corredor”, revela a mãe magoada.

Ela tentou se defender

Seguindo com seu relato, a mãe conta que ao confrontar a amiga sobre sua decisão, ela foi informada de que o bebê estava chorando por fome e que essa “foi a decisão lógica a ser tomada” diante da situação.

No entanto, ela não aceitou as desculpas da amiga e a criticou por sua atitude, revelando que ainda é “assombrada” pelo ocorrido.

“Este incidente vai me assombrar por toda a vida”, revela a mãe antes de afirmar que o caso ainda teve outra reviravolta quando sua sogra flagrou novamente a mulher amamentando o bebê sem autorização.

“Estou tendo dificuldades de lidar com isso. É difícil recuperar a confiança nas pessoas e estou desanimada. Cuido bem dos meus filhos e sempre fiz o possível para garantir que ninguém os beije e abrace de forma aleatória, porque tenho medo do que pode acontecer”.

Entre os comentários, alguns internautas ofereceram palavras de conforto e apoio para a mãe.

“Não confie em mais ninguém para cuidar do seu filho”, comentou uma pessoa.

“Fique firme mãe, entendo sua situação”, confortou outra.