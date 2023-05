Mãe diz que filha faleceu e decidiu levar sua cachorra dois dias depois

Animais de estimação criam uma conexão muito especial e profunda com seus donos, de modo que a saudade entre eles pode ser muito marcante.

De acordo com o portal Upsocl, isso aconteceu com uma jovem mexicana e sua cachorra de estimação.

Alma Adriana Alonso, faleceu com apenas 22 anos após sofrer um acidente na estrada. Ela e a amiga que dirigia o carro morreram na hora.

Ela era a dona inseparável de uma cadela chamada Camila, que dois dias depois da sua morte, também faleceu.

“Filha, você também levou sua cachorra. Ele não suportou sua ausência. Descanse em paz Camila”, escreveu a mãe, Enedelia Cantú Garza, em suas redes sociais.

Camila foi resgatada da rua por Alma quando ainda era filhote e as duas eram muito apegadas. Tanto que o animal desconfiou que algo estava acontecendo e ficou agitado na noite em que a dona sofreu o acidente.

Nas redes sociais, a mãe de Alma recebeu muitas mensagens de carinho após a perda e a reação de pessoas que se impressionaram com a história.

Os cachorros são muito perceptivos e uma usuária do Twitter, Jessi Dietrich, refletiu sobre o assunto depois de perguntar para um veterinário qual era a parte mais difícil do seu trabalho e ele falou sobre como os animais podem sentir a morte chegando.

“Perguntei ao meu veterinário qual era a parte mais difícil do seu trabalho e ele me disse que, quando eu tinha que sacrificar um animal, 90% dos donos não queriam estar na sala quando epara a injeção. Os últimos momentos do animal tendem a ser frenéticos e eles olham ao redor para encontrar seus donos”, revelou.

Para o veterinário, é claro que os animais de estimação estão cientes do contexto e percebem que chegou a hora de acabar com o sofrimento. Neste momento, os animais de estimação se sentem vulneráveis e é melhor estar sempre ao lado deles para tranquilizá-los, além de dizer adeus.

“E por essa razão, eu literalmente vou abraçar meu Rick quando chegar a hora dele, com todos os seus brinquedos favoritos”, assegurou a dona de um cachorro.

