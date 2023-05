Jovem compra cremes para a filha e no lugar recebe ‘encomenda de milhões’ que não esperava Foto - Montagem - Reprodução - TikTok - @ikerperez152 e foto ilustrativa - Unsplash - Kira auf der Heide

Quando você faz um pedido online, com certeza não espera mais do que aquilo que tanto deseja, não é mesmo? Mas, se fizesse a compra de um produto específico e por engano no lugar recebesse aquela “encomenda de milhões”, qual seria a sua reação?

Para quem está curioso, esta foi justamente a situação que ocorreu com um jovem pai que compartilhou sua experiência através de um vídeo divulgado no TikTok. Nas imagens, o usuário @ikerperez152 comenta que comprou cremes para a filha pequena, mas recebeu outro artigo.

Ao analisar o registro, pode-se conferir que em uma das caixas de encomendas há um celular iPhone 14 Pro Max, o último modelo lançado pela Apple, que no Brasil custa em média mais de R$ 8 mil.

A decisão tomada pela jovem

Reforçando sempre que quer dar um bom exemplo para a filha e que espera um bom “carma” devido a isso, o jovem pai afirmou que iria entrar em contato com a empresa responsável para solucionar o problema e efetuar a devolução do telefone que não foi solicitado.

A decisão repercutiu entre os internautas e recebeu diversos comentários, dentre eles:

“O melhor exemplo que poderia dar para essa criança”;

“Sempre valerá mais o exemplo do que as palavras”;

“Bravo conterrâneo!!! Somos mais os bons e honestos!! A vida vai compensar! Muito bem”.

E então, ficou curioso e quer ver este registro que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

