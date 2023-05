Dia das Mães sem presente? Jovem recebe crítica por não presentear mãe devido o pouco dinheiro e resolve de outro modo

Uma adolescente de 16 anos decidiu compartilhar seu relato do Reddit, após ser criticada por não comprar um presente de Dia das Mães à sua mãe. De acordo com ela, não houve aquisição pela falta de tempo e dinheiro. Contudo, procurou resolver de outra forma.

“Realmente não pude comprar nada para minha mãe no Dia das Mães deste ano. Costumo fazer algo para ela junto a algo que meu pai e eu compramos. Mas este ano foi muito de última hora para fazer qualquer coisa e estamos com pouco dinheiro para comprar um presente para ela”, iniciou o relato, por meio do usuário Doodles4_Life.

De acordo com a jovem, ela contou toda a história à sua amiga da mesma idade. Contudo, acabou sendo criticada. Embora a adolescente revelou que poderia compensar com café na cama e faxina pela casa, sua amiga sugeriu fazer tudo isso e ainda assim deveria presenteá-la com algum item.

“Ela disse que é uma atitude idiota não fazer isso. Não concordo com ela, mas pensei em perguntar de qualquer maneira”, desabafou a jovem.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Tia recebe defesa na web após presentear sobrinhas em aniversário e ser criticada pela mãe”

Solução encontrada, comemoração garantida

Durante o relato no Reddit, a jovem explicou que se referia ao “última hora” com o fato de ter que lidar com as correrias habituais do dia a dia.

“Tenho lidado com as aulas da faculdade e coisas extracurriculares, bem como com minha própria saúde mental, então não estava pensando em presentes para ninguém em nenhum feriado. Ambos os meus pais também se esqueceram do Dia das Mães, não é como se eu tivesse adiado propositalmente até o último minuto”, esclareceu.

Em seguida, a autora emendou o texto sobre como passou o feriado com a família. Ela contou ter feito um brunch na cama para sua mãe, bem como um cartão divertido referente à data comemorativa. Após fazer a faxina que pretendia, foi assistir filmes em casa com os pais. Mais tarde, resolveram sair para jantar.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.