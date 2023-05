“De que tipo é?” Em Minas Gerais, policial tentou pagar prostituta com queijo

Um policial militar usando a farda de trabalho foi detido nesta segunda-feira após tentar pagar uma garota de programa por seus serviços de uma forma um tanto quanto inusitada, em Belo Horizonte. A notícia é do G1,

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu em um hotel que funciona como casa de prostituição, na região central da cidade. Após usar dos serviços da profissional do sexo por uma hora em um dos quartos do estabelecimento, ele colocou a roupa e pagou o equivalente ao programa (R$ 200) com uma peça de queijo e um aparelho celular da Nokia. O “pagamento” foi jogado na cama e o policial ainda disse que era melhor a garota de programa “não folgar”, pois estava lidando a lei. “Sou polícia”, disse em tom ameaçador à jovem prostituta.

A mulher resolveu pedir ajuda aos donos do estabelecimento e o cliente fardado tentou dar no pé, mas foi seguido e detido pelos funcionários do prostíbulo.

O caso acabou sendo levado aos comandantes do 1º Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais, onde foi registrada uma ocorrência contra o policial com acompanhamento da Corregedoria da PM.

O gerente do hotel, porém, resolveu não prestar queixa contra o soldado e aceitou o queijo e o celular para quitar a dívida pelo programa. Ninguém foi preso. A Corregedoria não se manifestou sobre as providências que serão tomadas contra o policial.

Nas redes sociais, a notícia rapidamente virou meme e a pergunta que mais rondou os fóruns de discussão foi: “Afinal de contas, qual era o tipo de queijo?”