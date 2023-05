Avó insiste em ser chamada de mãe pelo neto e causa confusão em festa de aniversário

Uma mãe está completamente magoada com as atitudes de sua sogra. Recentemente, ela foi criticada pela mãe de seu companheiro por não querer que seu filho chame a avó de “mamãe”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu desabafar no Mumsnet sobre a situação, e pediu apoio de outros pais que utilizam o fórum.

Sem se identificar, ela conta: “Estávamos comemorando o aniversário do meu filho e na hora de cortar o bolo ela ficou de um dos lados dele e meu marido do outro. Eu perguntei se poderíamos trocar para que os pais dele ficassem ao lado dele para a foto”.

“Me senti estranha pedindo isso principalmente pelo pai e a avó estarem ao lado dele e eu, a mãe, longe. Mas fui chamada de rude pelos meus sogros que falaram que não tinha sentido pedir isso”.

Falta de informações

Diante do relato, os usuários do fórum pediram por mais informações sobre o ocorrido, achando estranha a postura da mãe. Ela então contou mais.

“Minha sogra vive tentando me ‘superar’ diante do meu filho. Ela quer que ele a chame de mãe, tirou fotos em família com ele e me deixando de fora, entre outras coisas”.

“Ela queria escolher o nome dele, a escola, buscá-lo e levá-lo todos os dias, acompanhá-lo aos passeios e tudo mais e quando eu digo não, ela me chantageia emocionalmente”, revelou a mãe.

Com as informações adicionais, os usuários do fórum saíram em defesa da mãe.

“Não acho que seja grande coisa, mas parece que ela tem comportamentos autoritários”, comentou uma pessoa.

“Não acho que sua atitude foi errada ou rude, mas parece que sua sogra está tentando te expulsar da vida do seu próprio filho. Busque formas de ser mais segura em seu papel de mãe pois você é a mãe do seu filho e ninguém pode mudar isso”, finalizou outra.