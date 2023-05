Alemanha condenou cinco homens por roubo milionário de joias do século 18

Na terça-feira, um tribunal da Alemanha condenou cinco homens pelo roubo de joias do século XVIII avaliadas em mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 534 milhões) de um museu em Dresden, ocorrido em 2019.

Os acusados receberam sentença de prisão entre quatro anos e quatro meses e seis anos e três meses, de acordo com a agência de notícias alemã DPA. Junto a esta sentença, também foi absolvido um dos acusados.

O roubo de joias foi avaliado em 113,8 milhões de euros

A Corte Estadual de Dresde concluiu que os cinco homens, com idades entre 24 e 29 anos, eram responsáveis pelo arrombamento ocorrido em 25 de novembro de 2019 no Green Vault, em Dresden, um museu na cidade oriental alemã, e pelo roubo de 21 peças de joias contendo mais de 4.300 diamantes, com um valor segurado total de pelo menos 113,8 milhões de euros (129 milhões de dólares).

As sentenças abrangeram crimes de incêndio provocado com agravantes combinados com lesões graves, roubo à mão armada e danos à propriedade.

ROUBO

Em novembro de 2019, os homens acenderam uma fogueira logo antes do ataque para cortar o fornecimento de energia das lâmpadas de rua próximas ao museu e também incendiaram um carro em um estacionamento próximo antes de fugirem para Berlim. As autoridades conseguiram capturá-los apenas alguns meses depois, em uma operação de busca e apreensão coordenada pela polícia de Berlim.

Em janeiro, foi feito um acordo entre a defesa dos presos, o Ministério Público e o tribunal de Justiça, após a devolução da maioria das joias roubadas.

O acordo foi aceito por quatro réus que mais tarde admitiram sua participação no crime através de seus advogados. O quinto réu também confessou, mas sua participação se resumiu a fornecer objetos como as machadinhas usadas para abrir furos na vitrine do museu, disse a agência DPA.

A Green Vault, criada em 1723, é um dos mais antigos museus do mundo. Guarda o tesouro de Augusto, o Forte, da Saxônia, com cerca de 4 mil objetos de ouro, pedras preciosas e outros materiais de grande valor comercial e histórico.