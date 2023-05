Vídeo com dançarina rebolando até o chão em centro de saúde familiar causa polêmica

Um espetáculo nada convencional foi testemunhado por vários pacientes que aguardavam atendimento em um centro de saúde familiar de Talcahuano, no sul do Chile, no fim de abril.

A polêmica sobre a atividade comemorativa organizadas pelos funcionários ainda é investigada, mas tudo indica que vizinhas da clínica se ofereceram para participar na ocasião com um espetáculo.

De acordo com o portal Publimetro Chile, enquanto uma delas cantava uma balada clássica de Sam Brown, sua parceira dançou sensualmente e com pouca roupa.

Tudo aconteceu às 11:00 da manhã, quando o centro de saúde estava atendendo famílias com idosos e crianças.

O prefeito de Talcahuano, Henry Campos, confirmou que se tratava de um espetáculo “com conteúdo impróprio: “Atreveria-me a dizer com um teor erótico, às 11h00 e num local onde também havia crianças”, escreveu.

A responsabilidades de quem permitiu que este espetáculo acontecesse sem consultas prévias é investigada.

Johanna Cares, a mulher que dança no vídeo e que é uma dançarina profissional de twerking, falou sobre o ocorrido em seu Instagram .

“O mais lamentável é que em todas as notícias censuraram minha bunda, que chato. Ela é a protagonista disso tudo. A verdade é que não me preocupa (...). Não pensei que uma simples dança fosse causar tanta polêmica, as pessoas tem a mente muito fechada. Tenho certeza de que no mundo, no Chile, não sou a única que tem bunda”, expressou.

