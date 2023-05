Presente de Maíra Cardi, ‘quarto gamer’ de Thiago Nigro impressiona na internet

Em suas redes sociais a influenciadora e coach Maíra Cardi revelou o presente escolhido para surpreender o noivo, Thiago Nigro. Ela reformou um dos quartos de sua casa para transformá-lo em um ambiente completamente preparado para o companheiro se divertir ao jogar jogos eletrônicos. O resultado do “quarto gamer” foi compartilhado por ela em suas redes sociais.

Conforme publicado pela Metrópoles, a transformação foi compartilhada em detalhes nos stories de Maíra, que revelou arte do processo de criação do espaço, focado em deixar Thiago confortável para aproveitar seus jogos.

“Não dá nem para acreditar”, comenta a influenciadora ao falar sobre o resultado da reforma.

Segundo ela, o espaço inicialmente era composto somente por um quarto branco com uma cama pronta para receber hóspedes.

Com a reforma, as paredes do espaço foram completamente estilizadas e decoradas de forma a lembrar jogos clássicos e apreciados por Thiago. Entre os detalhes, cadeiras confortáveis, figuras de ação e até mesmo frases personalizadas criaram uma identidade para o espaço inspirada no universo gamer.

Aproveitando o momento em família

Entre os registros publicados por Maíra, é possível ver Thiago aproveitando o espaço acompanhado pela filha da influenciadora, Sophia.

Sorridente e usando roupas confortáveis, eles estão sentados nas cadeiras gamer aproveitando momentos diversão enquanto jogam jutos.

Outro momento compartilhado entre mãe e filha foi revelado por Maíra durante sua participação no podcast “PodCats”. Na ocasião, a influenciadora revelou que está contando com a ajuda da filha para um momento muito importante: a escolha de seu vestido de noiva.

Maíra e Thiago devem subir ao altar no próximo mês de agosto, em um hotel particular localizado na região das montanhas, conforme revelado pela coach em seus stories do Instagram.

O local foi escolhido a dedo por ela e, segundo Maíra, reforça sua conexão e “proximidade com Deus”.

