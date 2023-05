Noivo se recusa a convidar tia para o casamento e arruma problema com a família

Um jovem noivo está passando por momentos complicados depois de se recusar a convidar uma de suas tias para seu casamento. No entanto, segundo relato publicado por ele no Reddit, ele tem motivos mais do que suficientes para tomar essa decisão.

Sem se identificar, o noivo conta que deve se casar no final deste ano e que decidiu convidar todos os familiares menos uma única tia, que está tentando descobrir o motivo pelo qual não foi convidada.

“Para resumir, sou um homem trans e quando eu me assumi aos 16 anos não fui bem recebido por ela. Hoje tenho 29 anos, estou bem e passei por muitas coisas, mas lidar com minha tia é terrível”.

“Ela vive falando sobre meu antigo gênero pelas minhas costas, sempre pergunta ao meu pai se eu destransicionei e fez piada de mim para sua filha durante o casamento do meu primo”.

Ele nção quer lidar com isso em seu grande dia

Seguindo seu relato, o noivo conta que não deseja lidar com situações embaraçosas e inconvenientes em seu casamento, o que o fez não convidar a tia para a celebração.

“As atitudes dela me deixaram envergonhado, assim como também foi ruim para meus pais e para minha noiva”.

“Mesmo assim, meu pai insiste que eu convide minha tia e dizem que eu preciso ser legal e entender que ela é de uma geração diferente. Acontece que ela é a única da família que não pede desculpas por esses comportamentos e por ter sido uma pessoa preconceituosa comigo no começo da minha transição. Eu não a quero me colocando para baixo no meu casamento”.

“Meu pai insiste em ficar perguntando onde está o convite da minha tia, e eu não sei mais o que fazer”, finaliza o noivo.

Para os usuários do Reddit, ele deve ser franco ao dizer os motivos pelos quais a tia não será convidada.

“Diga a ele que ela não será convidada para não estragar seu casamento e que não quer alguém que te tratou de forma ruim presente neste dia”, comentou uma pessoa.

“Eu sou ainda mais velho que sua tia e sei que ela poderia muito bem agir de outra forma! Seus pais estão agindo de forma ridícula por pensar que isso é uma questão de idade. Sua tia é capaz de entender, ela só não quer”, finalizou outra pessoa.