“Não desperdice meu tempo”: Mulher pede ensaios de 500 palavras a homens que querem sair com ela

Existem mulheres que não querem deixar nada ao acaso e preferem ter tudo controlado na hora de conhecer um pretendente. Esta é a história de Lauren Kempton, uma mulher do Reino Unido que tomou a decisão de controlar seus relacionamentos de uma maneira diferente.

Kempton, de 36 anos, pede um ensaio de 500 palavras a cada homem que queira ter um encontro com ela.

Em conversa com o New York Post, a mulher explicou que “pedir uma redação é definitivamente uma boa maneira de eliminar aquilo que não deseja. Mostra quem são, que leram o seu perfil e entendem o seu humor.”

Tudo começou como uma brincadeira, mas os rapazes levaram isso a sério e começaram a enviar-lhe ensaios. Até mesmo um deles que queria sair com ela fez-lhe uma apresentação em PowerPoint tentar para convencê-la.

No ensaio, esse homem sustentava que começaria me certificando de que “todos os planos que fizemos seriam cumpridos”.

No texto, ele garantiu “responder rapidamente às mensagens”, não desperdiçar seu tempo se não houver “faísca” e planejar datas atenciosas.

Isso também incluiria planos de encontros ao ar livre, dependendo do clima, da hora, do custo etc. (incluindo aceitar um maratona de Harry Potter). “Sou um grande fã de saber onde estou com as pessoas; se você gosta de mim, deixe-me saber; se não, me avise”, ele deixou claro em sua apresentação.

Ela disse que perceber o esforço dos homens para sair com ela “restaurou sua fé” e depois de revisar vários textos ela saiu com quem julgou ser o melhor candidato, mas aparentemente seu método não deu muito certo, já que não surgiu nenhum relacionamento especial desse encontro.