Médico erra em vasectomia e agora é obrigado a pagar pensão de filha de paciente até os 18 anos

Após cerca de 10 anos de embate judicial, a Justiça da Colômbia finalmente tomou uma decisão e concluiu que um médico errou em um procedimento de vasectomia, o que fez não apenas com que um casal tivesse uma filha inesperada, como um marido desconfiar da fidelidade de sua esposa. Vamos entender melhor este caso?

De acordo com informações levantadas, em 2012, Alcides de Jesús Gallego Toro, que já era casado, realizou um procedimento de vasectomia. No entanto, um ano depois, sua esposa contou a novidade de que estava grávida, o que fez com que o homem pensasse que ela o havia traído.

Exame conclusivo em caso médico e decisão da Justiça

Embora a desconfiança, um exame de DNA concluiu que Alcides é de fato o pai da pequena Luciana, o que o levou então a levantar o possível erro no procedimento médico realizado anteriormente e que foi confirmado pela Justiça.

Em sua decisão judicial, Diego Naranjo fixou a quantia de 295 milhões de pesos colombianos como indenização, equivalente atualmente a R$ 317.748,04 (câmbio de 15 de maio de 2023, às 14h, horário de Brasília).

En diciembre pasado resolví, fungiendo como juez de primera instancia, un proceso de responsabilidad médica obstétrica como consecuencia de la inadecuada lectura de un espermograna que ocasionó el embarazo y nacimiento de un hijo sano no deseado.

Na sentença emitida, o juiz ressaltou ainda que o casal não pretendia expandir a família devido a problemas econômicos e de saúde enfrentados por Gallego, o que faz agora o médico responsável pela pensão da menor de idade até seus 18 anos.

“Quando se comprovou que os pais não queriam ter mais filhos, concluiu-se que houve um impacto nos seus projetos de vida que repercutiu no campo imaterial (...) que atualmente não podem trabalhar devido a problemas de saúde” — Destacou Naranjo

Além dos valores listados anteriormente, Diego estipulou o pagamento de “o equivalente a 20 salários mínimos mensais por danos morais, mais 20 SMLMV cada um por danos à vida e um valor de $143.531.067 por danos emergentes”, concluiu.

Como se tomou a decisão

“Em primeira instância, foi possível demonstrar o ato culposo do profissional de saúde, pois (i) com base na leitura errônea do espermograma, o médico considerou o procedimento bem-sucedido quando a literatura médica permite concluir o contrário”, explicou o profissional.

