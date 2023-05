Madrasta é criticada por atender a um pedido da enteada

Uma mulher está precisando lidar com o comportamento de seu marido depois que ela decidiu ficar ao lado da enteada e guardar um segredo da jovem por dois meses. Conforme o relato feito por ela no Reddit, ficar ao lado da enteada era uma questão de carinho e respeito com a decisão da menina.

Sem se identificar, a mulher conta que sua enteada, de 15 anos, a chamou para conversar e se sentiu confortável em se assumir para ela. No entanto, a jovem pediu a ela que não contasse sobre sua escolha para seus pais, algo que a madrasta prontamente atendeu.

“Depois de dois meses, na última semana, ela decidiu se assumir para o pai. Ele então perguntou a ela se a mãe dela sabia disso e ela afirmou que tinha contado para a mãe 1 semana antes e para mim há 2 meses”, revela.

“Na mesma hora meu marido me olhou de forma direta e eu soube que ele não estava bem com isso, mas foi quando nos deitamos que ele finalmente contou o que estava sentindo”.

Ele ficou extremamente irritado com a decisão da esposa

Seguindo com seu relato, a mulher conta que o marido ficou incomodado por ela saber do segredo da enteada e não ter revelado a ele.

“Ele disse que por ser o pai dela tem o direito de saber essas coisas, mas eu reforcei que ele tem que respeitar os desejos da filha dele e que foi isso que eu fiz”.

“Depois disso meu marido parou de falar comigo e eu decidi compartilhar isso com a mãe da filha dele. Ela disse que agiria da mesma forma que eu e que eu fiz o correto. Ela me agradeceu por ter respeitado sua filha. Apesar disso, meu marido deixou claro que não concorda. Eu agi errado?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, a enteada dela tem sorte de ter uma madrasta que respeite seus desejos e limites.

“Se você tivesse contado para ele estaria desrespeitando sua enteada e teria acabado com qualquer possibilidade de ter uma relação de confiança com ela”, comentou uma pessoa.

“Seu marido está errado e isso só mostra o motivo pelo qual sua enteada procurou você antes de falar com os pais”, finalizou outra.