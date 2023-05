Filha reclama do comportamento controlador da mãe: ‘Quer controlar todo o meu casamento’

Uma jovem noiva está passando por momentos difíceis envolvendo a preparação de seu próprio casamento. Enquanto ela tenta seguir seu estilo e ter uma celebração que reflita seu senso de humor, a mãe exige que ela mude completamente seu jeito e aparência para a ocasião.

Conforme o relato, feito pela noiva no Reddit, uma das exigências da mãe é que ela cubra suas tatuagens e mude a cor de seu cabelo.

“Minha mãe sempre diz que eu preciso mudar a cor do meu cabelo para o natural e cobrir minhas tatuagens, além de emagrecer. Eu aprendi a lidar com essas situações quando ela age dessa forma perto dos meus amigos e familiares, mas agora que vou me casar ela está exagerando ainda mais”.

“Ela está exigindo que eu use um vestido de manga longa para cobrir minhas tatuagens e está fazendo o mesmo com minhas madrinhas! Isso está me tirando do sério pois ela está ignorando completamente as minhas vontades”.

“A vida inteira ela sempre me comparou com outras garotas e eu não aguento mais isso! O que posso fazer para ela parar”?

Ela não sabe como retomar o controle

Seguindo com seu relato, a noiva conta decidiu enviar uma mensagem de texto para a mãe explicando como se sente diante dessa situação, mas teme o resultado que a mensagem pode ter.

“Eu disse a ela que gostaria de ser aceita como eu sou porque eu eu me sinto bem assim e queria ter um relacionamento normal com ela, sem ela me criticar e comparar com outras pessoas”.

“Tentei mostrar a ela o impacto de suas críticas constantes e como isso acabou com a minha autoestima, mas depois de 17 horas ela me respondeu com um ‘ok’ e nada mais”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, a situação é complicada e ela infelizmente não tem o que fazer para mudar as atitudes da mãe.

“Infelizmente ela não vai mudar. Ela vai criticar todas as suas escolhas sobre seu casamento então eu não a envolveria em nenhuma outra parte do planejamento”, comentou uma pessoa.

“Se fosse você, eu faria um casamento com o tema de tatuagens”, sugeriu outra.