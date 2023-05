Mãe se revolta após a sogra exigir ser chamada de “mamãe” pelo neto

Uma mãe ficou completamente revoltada com a atitude de sua sogra depois de questioná-la como ela gostaria de ser chamada pelo neto. Segundo a mãe, a avó gostaria que o neto a chamasse de “mamãe”.

Conforme o relato, publicado por ela no Reddit, a situação poderia facilmente ser vista como uma piada de mau gosto, mas foi exatamente o que aconteceu com ela.

Enquanto esta grávida de seu primeiro filho, a mulher decidiu perguntar para a sogra como ela gostaria de ser chamada pelo neto.

“Pensei que ela gostaria de algo como Vó, vovó ou algo do tipo, mas algo tradicional na nossa língua, que é diferente de seu idioma nativo. Também não me importaria se ela escolhesse algo do seu próprio idioma, mas não... ela escolheu ser chamada de ‘Mamãe’. Ela não tem pouco entendimento do nosso idioma, sabe o que a palavra significa e segue insistindo nisso”, relata a mãe.

O marido dela tentou defender a mãe!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a situação ficou ainda pior quando seu marido tentou defender a própria mãe.

“Ele tentou ficar ao lado dela, mas eu consegui fazê-lo entender minha situação em pouco tempo e de forma prática. Apenas perguntei se ele gostaria que nosso filho chamasse meu pai de ‘Papai’”.

“Perguntei a ele como ele se sentiria com isso sabendo que ele é o pai dos nossos filhos enquanto meu pai, o avô, também é chamado de papai. Ele percebeu o quanto isso é estranho e agora ela é a ‘vovó', mas com a palavra usada em seu idioma”.

Leia também: Ela está exausta da sogra tratar seu jantar como “sobras para o dia seguinte”

Entre os comentários, diversos internautas elogiaram a forma como a mãe lidou com a situação.

“Você está de parabéns por ter usado ele como exemplo! Foi a melhor forma possível de fazer seu marido entender sua situação e como era estranho”, comentou uma pessoa.

“É embaraçoso e estranho ela ser chamada de mamãe pelo neto! Você agiu corretamente”, finalizou outra.