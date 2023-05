Filha descobre que os pais praticam swing em casa e se revolta: ‘Meus irmãos moram lá’

Uma jovem ficou inconformada ao descobrir sobre a nova prática de seus pais. Segundo ela, que desabafou no Reddit, os pais decidiram se aventurar no mundo da troca de casais sem se importar se os filhos mais novos estão em casa durante os encontros.

De forma anônima, a jovem de 25 anos conta que seus irmãos, de 17 e 15, ainda moram com os pais. Para ela tudo estaria bem se os pais não tivessem decidido se aventurar no mundo do swing e realizar os encontros de casais na casa deles.

“Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas eles começaram a praticar swing recentemente com dois casais que são amigos de longa data deles. Em algumas ocasiões saem os seis, em outras apenas quatro deles e assim por diante”, conta a filha.

“Por sorte o quarto dos meus pais é do lado oposto ao quarto dos meus irmãos, então mesmo sabendo o que está acontecendo eles não escutam nada. Mais ainda assim é estranho para eles principalmente quando eles vão para a escola ou acordam e dão de cara com todos os demais casais tomando café da manhã na mesa da casa”.

Ela não sabe o que fazer

No entanto, para a filha mais velha, o grande problema é que os pais nunca conversaram com eles sobre o assunto de forma adequada, apenas avisaram que teriam visitas frequentes em casa.

“Meus irmãos estão magoados com essa situação e meus pais vieram tentar falar comigo sobre o fato deles estarem distantes e mais irritadiços. Eu disse a eles tudo o que meus irmãos me disseram”.

“Apesar de ouvirem o que eu tinha a dizer, eles disseram que não é justo concentrarem os encontros em apenas um lugar, mas eu disse que não é justo eles estarem incomodando os próprios filhos com isso. Depois disso eles disseram que estou me metendo onde não devo e foram embora. Não sei mais o que fazer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela fez a parte dela.

“Você deu sua opinião e explicou, então foi chamada a opinar sobre o tema. Além disso, seus irmãos devem ficar confortáveis em sua própria casa e não é isso que está acontecendo”, comentou uma pessoa.

“Eles não tem o direito de expor os filhos mais novos a este comportamento”, finalizou outra.