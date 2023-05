Vídeo mostra mãe dançando descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho

Mais um vídeo do TikTok se tornou viral recentemente nas redes sociais e dessa vez as imagens foram tiradas de uma homenagem para o Dia das Mães em um colégio.

De acordo com o Publimetro México, Abigail postou em seu perfil um vídeo dançando até o chão na quadra da escola.

Enquanto algumas pessoas elogiaram o molejo da mãe, outros criticaram: “Gosto de dançar assim mas nunca faria isso na escola dos meus filhos”, escreveu uma usuária.

Ao que tudo indica, ela participava de uma competição de dança entre as mães. O vídeo de apenas 18 segundos já soma quase dois mil reproduções no aplicativo mais baixado do mundo.

Confira o vídeo viral a seguir:

Nas redes sociais, diversos perfis aproveitam a celebração dos “Dias as Mães” para criar vídeos engraçados.

A produtora de vídeos de comédia “O Porta dos Fundos” também trouxe sua contribuição engraçada para a data no YouTube com o vídeo “MELHOR MÃE DO MUNDO”, que conta com Rafael Portugal, João Pimenta, Sura Berditchevsky, Estevam Nabote e Fábio de Luca no elenco.

“Feliz Dia das Mães, Adriana! A melhor mãe do mundo é, sem dúvidas, você. Ainda bem que consegui colocar seu nome aqui na descrição do vídeo e economizar no presente, visto que esta já é uma lindíssima homenagem. Espero que o Thadeu do RH não me demita por isso”, brincaram no resumo da produção.

Confira o episódio “MELHOR MÃE DO MUNDO”:

