Terapia do carinho: homem cobra R$470 por hora para ser abraçado

Um homem revelou que gasta R$470 para receber 1 hora de “abraços profissionais” e da “terapia do carinho”. Enquanto ele busca suporte emocional ao abraçar um estranho, o “vendedor de abraços” viu uma oportunidade de negócios.

Conforme publicado pelo The Mirror, Trevor Hooton se identifica como um carinhoso profissional, especializado em atender os clientes e administrar sua empresa: ‘Embrace Connections’.

Conhecido como Treasure, Trevor chega a cobrar aproximadamente R$470 por 1 hora de abraços, e até R$183 para oferecer “festas de carinho”, um local onde as pessoas podem se abraçar e “desfrutar uma conexão física não sexual de forma segura”.

Apesar de inusitado, o negócio de Treasure segue crescendo e conquistando novos clientes que buscam um lugar seguro para demonstrar e receber carinho sem qualquer tipo de julgamento.

Para ele, os motivos que levam as pessoas a buscarem este tipo de ajuda são variados e vão desde a falta de carinho até o excesso de doação de carinho.

Mudanças visíveis

Um dos clientes de Treasure, Mark, de 24 anos, conta que descobriu o serviço por acaso depois de buscar formas alternativas de terapia.

Segundo ele, o carinho o ajudou a aumentar sua confiança e a quebrar bloqueios que o impediam de falar abertamente sobre seus problemas.

“No começo eu estava nervoso e foi difícil entrar no ritmo, mas ele me ajudou a respeitar meus limites e a me sentir seguro. Acho que quando fiquei mais íntimo de Treasure foi mais fácil ser honesto com meus sentimentos”, revela Mark.

“O estresse pode ser difícil de lidar se não temos o apoio de outra pessoa. Então eu queria tentar isso. Foram questões pessoais, familiares e nervosismo com os estudos. Ter alguém para te ouvir é bom e experimentar novas coisas também”.

Para Treasure, a base da terapia através do carinho vai além de um abraço: “É sobre comunicação e construção de confiança. Quando você contrata um terapeuta de carinho, está contratando seu tempo, atenção e cuidado”.