Homem repreende amigo após vê-lo convidar stripper para encontro: ‘Vergonhoso’

Um homem compartilhou seu relato no Reddit, contando ter repreendido um amigo ao vê-lo chamar uma stripper para sair. De acordo com ele, por meio do usuário u/Southern_Natural5546 na plataforma, o pedido ocorreu em um clube de strip, enquanto se divertiam.

“Meu amigo e eu fomos a um clube de strip ontem à noite. Ele parecia gostar muito de uma das strippers e ficava tentando conversar com ela durante o set. Eu poderia dizer que ela estava apenas sendo educada, mas ele não pareceu entender a dica”, iniciou o relato.

Após a mulher terminar sua apresentação, recebeu um pedido inusitado. De acordo com o autor do relato, seu amigo perguntou se ela gostaria de ir a um encontro com ele. Contudo, o pedido foi negado pela profissional.

“Ela recusou educadamente e disse que não estava interessada em sair com clientes. Meu amigo parecia bastante desapontado, mas ele não deu muita importância a isso”, continuou.

Repreensão em relação ao pedido

Ao saírem do clube, o autor contou que seu amigo e ele tiveram uma conversa.

“Eu disse a ele que achava estranho ele ter convidado uma stripper para sair. Falei que era meio desrespeitoso com ela e com o trabalho dela, e que ele só estava se decepcionando”, escreveu o homem.

De acordo com o texto, o amigo ficou na defensiva e acusou o autor do relato sobre estar com inveja por não ter tido a coragem de convidá-la para sair, assim como fez.

“Acabamos discutindo sobre isso por um tempo, e agora ele não está falando comigo. Eu me sinto meio mal por chamá-lo de vergonhoso, mas realmente acho que foi uma coisa inadequada de se fazer”, finalizou o texto.