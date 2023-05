Homem deixa de ir ao casamento do pai para comparecer ao aniversário da irmã

Um homem decidiu compartilhar um drama familiar no Reddit. Enquanto o pai o quer presente em seu casamento, ele está pensando em deixar de comparecer para acompanhar as comemorações do aniversário de sua irmã, que acontecerá no mesmo dia.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem, que não se identificou, acredita que a escolha do pai quanto a data do casamento foi proposital.

“Minha irmã, Mary, sempre foi negligenciada pelo nosso pai desde que nasceu. Ele nunca quis uma filha, e as tensões com a mãe dela o levaram a excluir minha irmã de tudo”.

“Nada do que ela faz é bom o bastante para ele e ela sempre acaba sendo excluída das reuniões e eventos familiares”, revela o jovem.

Apesar de ser próximo da irmã, ele tentou o que pode para incluí-la nos eventos de família, mas não foi bem-sucedido. No entanto, sempre faz o seu melhor para estar perto dela.

O pai vai se casar no mesmo dia do aniversário

Seguindo seu relato, o homem conta que a irmã está prestes a comemorar seus 21 anos de idade, o que o fez planejar uma viagem para comemorar a data junto com ela. Porém, seu pai decidiu se casar exatamente no mesmo dia e minimizou o aniversário da filha.

“Eu mencionei isso para o meu pai e ele ignorou dizendo que ela não ia comemorar com a gente. Eu então respondi dizendo que já tinha planos de viajar para me encontrar com ela e comemorar, o que me faz não conseguir comparecer aos dois eventos”.

“Ele ficou chocado e perguntou por que eu não escolhi o casamento dele já que estou pagando para ir viajar e ver minha irmã. Ele disse que eu posso levar ela ao casamento para comemorar o aniversário lá”.

“A noiva dele disse que meu pai está magoado com a situação e diz que meu egoísmo arruinou o casamento deles. Eu estou errado em ficar ao lado da minha irmã?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ele está certo em seguir com sua escolha e apoiar a irmã.

“O que vai, volta. O aniversário de 21 anos dela é um grande marco! A cena toda diz muito sobre seu pai e comprova que foi tudo premeditado”, comentou uma pessoa.

“O casamento vai acontecer em uma quinta-feira? Os casamentos geralmente são aos finais de semana para todos poderem comparecer sem conflitos de agenda”, comentou outra.