Bêbados, jovem resolve ajudar namorada a retirar a maquiagem, mas utiliza ‘produto altamente perigoso’

Bêbados, jovem resolve ajudar namorada com maquiagem, mas utiliza ‘produto altamente perigoso’ Foto - Montagem - Reprodução - Twitter - @yerbaplayadito e Pexels - Sora Shimazaki

Essa tinha tudo para ser a história que muitos classificam como fofa e perfeita, se não fosse por um “pequeno” e importante detalhe: a forma como foi executada e não apenas para esta jovem, perigosa para qualquer pessoa. Vamos entender melhor o que aconteceu?

De acordo com o detalhado pela jovem usuária do Twitter @yerbaplayadito, ela e o namorado chegaram bêbados de uma festa e ela foi diretamente dormir. E, como seu companheiro conhece sua rotina de skincare, resolveu ajudá-la removendo a sua maquiagem com o que pensou ser o recurso adequado.

A surpresa e o inusitado ‘skincare’ da jovem

Através de sua publicação na rede social, a jovem explicou tudo o que aconteceu: “Meu namorado tirou minha maquiagem enquanto eu dormia ❤, mas ele fez isso com TOALHAS DESINFETANTES AYUDIN (produto de limpeza) COM LAVANDA)”.

Anoche quebré después de la joda y mi novio me desmaquilló mientras yo dormía 🥹❤️ pero lo hizo con TOALLITAS DESINFECTANTES AYUDIN CON LAVANDINA pic.twitter.com/06Dk9swvas — Motherfucker (@yerbaplayadito) April 29, 2023

Por fim, embora a situação inusitada, a jovem usuária do Twitter encarou a situação da melhor forma possível e escreveu: “Nós dois estávamos bêbados e ele sabe que eu amo cuidados com a pele, suas intenções eram boas, se agradece”.

