Tia recebe defesa na web após presentear sobrinhas em aniversário e ser criticada pela mãe

Uma mulher presenteou suas sobrinhas gêmeas durante o aniversário das meninas, mas a mãe da dupla não gostou nada do presente. O relato foi compartilhado pela tia no Reddit, por meio do usuário u/MutantShake.

“Certo dia, minhas sobrinhas gêmeas (Aria e Nina) fizeram 12 anos. Para Aria, comprei para ela uma bolsa de arte (basicamente uma pequena sacola com fundo rígido e diferentes seções e bolsos) cheia de materiais de arte: lápis de cor, aquarelas, marcadores, cadernos de desenho etc. Basicamente, a cornucópia de um jovem artista. Para Nina, comprei alguns novos suprimentos de softball. Novas chuteiras, um capacete de rebatidas, doze novas bolas de softball (ela perde as dela com muita facilidade) e um bastão de metal”, revelou a tia.

Embora as jovens tenham adorado os recebidos, a mãe não gostou da diferença de itens e resolveu confrontar sua irmã. Ela cobrou sobre Aria receber mais itens do que Nina.

“Respondi que tentei direcionar os presentes para os interesses individuais da menina. Ela disse que isso não importa, que Aria conseguiu mais coisas (ela conseguiu mais itens individuais) e que isso não era justo”, desabafou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Aniversário da decepção: Mãe é duramente criticada na internet após negar presente desejado por filha”

Defesa na web

Ao finalizar o desabafo, a tia contou que sua irmã tem agido de forma fria com ela nos últimos dias, mesmo tendo explicado a situação. Contudo, os redditors a defenderam na seção de comentários da plataforma.

“Você deu presentes justos para suas sobrinhas, o que sua irmã está fazendo? Ela está tão hiperfixada no número de itens que não consegue ver o quão atenciosos os presentes realmente são”, observou um internauta.

“Você se saiu maravilhosamente bem e comprou presentes que foram significativos para cada menina. Sublinhada com o presente está a mensagem silenciosa: “Eu vejo VOCÊ e conheço VOCÊ!” A mãe deles está se preocupando desnecessariamente”, disse uma internauta.

“Como mãe de gêmeas idênticas, eu queria que elas fossem tratadas igualmente, mas individualmente. Muitas vezes, eles receberam presentes idênticos, mas aqueles que os conhecem melhor conhecem suas preferências individuais e isso significa muito para eles. Na verdade, significa mais do que o valor em dólares do presente”, continuou a mesma internauta. “Talvez sua irmã esteja preocupada que um se sinta mais valorizado do que o outro, mas ela está exagerando e vai superar isso.”

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.