Homem se recusa a ir a casamento marcado para o dia do nascimento de seu filho

Um homem está passando por problemas com sua irmã depois de descobrir que ela e o noivo marcaram o casamento para a mesma data em que o filho dele irá nascer. Segundo o relato, feito no Reddit, ao marcar o casamento, o casal estava ciente da data de chegada de seu sobrinho.

Conforme publicado pelo homem, que pediu a opinião de outros usuários da plataforma, a notícia do casamento pegou todos de surpresa na última semana, quando sua irmã e o noivo anunciaram a data, para 6 meses depois do anúncio.

“Minha esposa está grávida do nosso primeiro filho e a data do parto é dia 4 de novembro, minha irmã e seu noivo sabiam disso desde o começo pois avisamos todos os familiares antes mesmo da minha irmã ficar noiva”, revela.

“Como minha esposa estará na reta final da gestação, ou já terá um bebê recém-nascido, eu disse para minha irmã que não poderemos ir ao seu casamento”.

A noiva disse não ter escolha

Seguindo com seu relato, o homem conta que a irmã explicou estar ciente da situação, mas ainda assim gostaria de ter o casal por perto em seu grande dia.

“O hospital fica a 40 minutos do lugar do casamento, então se minha esposa entrar em trabalho de parto durante a celebração estaremos muito longe do hospital”.

“Minha irmã disse que sabia da data do parto, mas que precisou lidar com a restrição de datas imposta pela igreja. Eu entendo que ela nos queira por perto, mas não posso deixar minha esposa sozinha e ir ao casamento sabendo do que pode acontecer”, finaliza o homem.

Entre os comentários, diversos internautas elogiaram a atitude do homem.

“Você agiu corretamente e mostrou consideração por todos ao avisá-los com antecedência de toda a situação. Quando chegar a hora, reveja o cenário e, se for possível, apenas dê uma passada no casamento”, comentou uma pessoa.

“É errado esperar que você vá a um casamento em uma situação como essa”, comentou outra.