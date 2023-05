Ela está exausta da sogra tratar seu jantar como “sobras para o dia seguinte”

Uma mulher está passando por momentos complicados envolvendo seu relacionamento com a sogra. Conforme relato feito por ela no Reddit, a mãe de seu marido decidiu tratar o jantar dela como sobras para todos da família.

Sem se identificar, a mulher conta que nunca teve muitos atritos com a sogra, até que deu à luz seu filho. Como a sogra não consegue morar sozinha, ela se mudou para a casa do casal e passou a ajudá-los em tarefas básicas do dia a dia e a ajudar nos cuidados com os netos. No entanto, ela começou a agir de forma estranha ultimamente.

“Notei que nos últimos 2 meses, desde que tive meu último bebê, ela parece não querer que eu jante. Normalmente eu cozinho, alimento as crianças, ela e meu marido come e depois de amamentar meu filho e dar banho nos mais velhos eu volto e como o meu jantar”.

“Eu sigo essa rotina todas as noites, e ela sabe disso. Então hoje ela estava ciente de que eu ainda não tinha jantado enquanto eles já tinham, principalmente porque meu marido perguntou se eu queria comer primeiro”.

A sogra ignorou a presença da nora

Seguindo com seu relato, a mulher conta que mencionou que estava pretendendo cozinhar uma macarronada para o dia seguinte, mas prontamente a sogra disse que não seria necessário pois sobrou o bastante para todos.

“Tinha um terço do jantar ‘sobrando’ e eu ainda não tinha jantado, o que ela sabia. Quando eu disse que não, pois não era o suficiente, ela disse que eu poderia apenas cozinhar alguns vegetais a mais para completar”.

“Ela então se levantou, pegou mais comida e não falou mais nada. Eu estou passada! Estou cansada dela julgar a minha comida como sobras! Estou me sentindo proibida de comer o meu próprio jantar e até mesmo comecei a comer mais no almoço porque já aconteceu de eu ficar sem jantar por conta disso”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve conversar com a sogra e explicar sua situação.

“Eu sugiro que você converse abertamente com sua sogra sobre isso.