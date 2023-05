De 0 a 100: Gato raivoso ‘odiava’ a todos até conhecer se relacionar com o vovô

Gatos são conhecidos por seu excesso de fofura em contraste com o mau-humor de muitos bichinhos da espécie. Há bichanos mais mansos e outros nem tanto. No caso de Nanoos, um gatinho laranja mal-humorado, seu “ódio” costuma ser estabelecido por muitos, principalmente pelas crianças. Relato extraído do portal The Dodo.

“Minha gata odeia todo mundo”, disse Reem Mohammad, mãe de Nanoos, ao The Dodo em 2022. “Ela odeia humanos. Ela odeia outros animais. Ela me odeia. Ela odeia tudo que essencialmente respira”. Segundo Mohammad, as crianças são os principais pontos de ódio do gato, haja vista a inocência e felicidade expressa nelas.

O único que consegue alcançar o coração do gatinho raivoso é seu avô. Ainda que Mohammad não saiba identificar a seletividade em Nanoos em relação a seu pai, ambos possuem um laço gigantesco.

“A única pessoa que ela ama seria meu pai”, disse a jovem. “Eu não tenho ideia do porquê, mas ele simplesmente é essa pessoa.”

Dose de raiva anual diminuída

Já em 2023, Mohammed trouxe atualizações sobre o comportamento de Nanoos depois de um ano. De acordo com ela, seu gatinho relaxou em relação à raiva e suas atitudes ruins foram calibradas.

“O comportamento dos Nanoos é um pouco o mesmo, mas ainda houve muito progresso!” disse Mohammad. “Ao trabalhar com [o comportamentalista de gatos] Jackson Galaxy e seguir seus conselhos, houve mudanças positivas! Eu brinco muito mais com ela. Ela não reproduz a maior parte do tempo, mas às vezes sim, o que é ótimo! Eu sou capaz de segurá-la às vezes sem ser arranhado ou mordido também!”

No entanto, o avô continua sendo o favorito de Nanoos. Embora tenha suavizado suas reações, as crianças seguem sendo suas inimigas. Contudo, não dá para negar que há se trata de um grande avanço não ter o ódio distribuído de modo universal.