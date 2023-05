Barbie centenária: com direito a festa temática, idosa celebra seus 107 anos

Ao completar seus 107 anos a lavradora aposentada Joana Ricardina foi presenteada por sua família com uma festa temática da Barbie.

Conforme relato, publicado pela UOL Notícias, a celebração contou com uma decoração completamente personalizada no tema da boneca mais famosa do mundo, com direito até mesmo a uma “embalagem” em tamanho real.

A comemoração aconteceu na zona rural de Itiruçu, interior da Bahia, e foi idealizada pela família de Joana. Ao todo, são 5 filhos, 20 netos, aproximadamente 20 bisnetos e dois tataranetos que integram a família da aposentada. No entanto, ela perdeu o contato com dois de seus filhos, mas ainda tem esperanças de reencontrá-los.

Toda a decoração da festa foi desenvolvida pela esposa de um dos bisnetos de Joana, Jacqueline Stephanie Santana da Silva, que trabalha com enfeites de festa personalizados. “Pensamos em tudo e eu tive a ideia de fazer a caixinha da Barbie. Foi algo simples e eu não imaginei que ia chamar tanta atenção”.

A festa já é tradição

A comemoração do aniversário de Joana já é uma tradição familiar, e enquanto comemorava seus 107 anos, a idosa já pensava na comemoração dos 108.

“Gosto do meu aniversário e gosto quando todo mundo vem. A cor que eu mais gosto é rosa. Ano que vem vou querer todo mundo aqui de novo”, revela.

“O aniversário foi lindo. Me botaram dentro de uma caixinha. Fiquei parecendo uma Barbie”, afirma Joana com seu bom-humor, já reconhecido como uma de suas marcas registradas.

“Ela é um amor de pessoa, um doce. Fez questão de partir o bolo e entregar as fatias aos convidados na festa”, conta Jacqueline ao que Roquelina, neta de Joana, complementa: “Quem a vê se apaixona. Ela faz as coisas dela dentro de casa. Não precisa de ninguém para dar banho nela e se vira sozinha. E a mente é maravilhosa”.