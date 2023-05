‘Velozes e Furiosos da vida real’: vídeo mostra intensa perseguição policial com imagens ‘de cinema’

Vídeo mostra intensa perseguição policial com imagens ‘de cinema’ Reprodução - TikTok - Publimetro México

Sabe aquelas cenas tipo de cinema e que você já viu, por exemplo, em franquias como “Velozes e Furiosos”? Pois então, um vídeo registrado no Brasil viralizou na mídia internacional após mostrar por alguns minutos uma perseguição policial.

Nas imagens, que em apenas um dia de publicação já superam as 600 mil visualizações, além de receber diversos comentários, é possível conferir todo o trajeto feito, com diversos instantes em que o policial consegue se aproximar das duas pessoas que estão em uma moto, mas não tem em um primeiro momento êxito em sua captura.

No entanto, sem desistir de sua missão, o policial segue com sua perseguição até que em um determinado momento as duas pessoas que estavam na moto sofrem uma queda e então são rendidas pelo oficial.

Como citado anteriormente, não foram revelados detalhes sobre qual local do Brasil o fato ocorreu, mas as imagens por si só demonstram o acontecido.

E dentre as reações do vídeo, algumas das mensagens deixadas através dos comentários foram:

“Do tempo que estou no TikTok, nunca vi um vídeo tão emocionante e cheio de adrenalina”;

“A risada do final é satisfatória”;

“Perseguição tipo GTA”;

“Esse homem pilota melhor que eu”;

“É cena de filme esta perseguição”.

E então, está curioso para ver este momento que repercutiu entre os internautas? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

