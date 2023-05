Noiva é considerada ‘preguiçosa’ por não querer usar maquiagem no casamento

Um noivo foi até o Reddit para reclamar da decisão de sua noiva de não usar maquiagem no dia de seu casamento. Para ele, a situação não era uma questão de preferência, mas sim de preguiça.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem, de 34 anos, exigiu que sua noiva, de 22, use maquiagem no casamento.

“Estou planejando me casar com minha noiva neste verão. Os preparativos do casamento iam bem, até ela dizer que não quer usar maquiagem no casamento. Quando perguntei o motivo, ela disse que é confiante com sua beleza natural e quer parecer verdadeira nas fotos do casamento”, revela.

“Ela nunca foi do tipo de usar maquiagens, sempre usou em ocasiões especiais. Achei que o nosso casamento era uma dessas ocasiões e que ela ao menos gostaria de estar apresentável”.

Ele foi criticado

Segundo seu relato, o homem chegou a pedir para a noiva reconsiderar5 sua decisão, mas ela ficou firme.

“Dói ver a falta de esforço dela em relação ao próprio casamento, que ela vê como apenas mais um evento em sua vida. Ela ficou furiosa e começou a me chamar de superficial e me disse que eu deveria comprar uma boneca, arrumá-la como queiro, maquiá-la e me casar com ela.

Com a discussão, a jovem decidiu sair de casa e voltou a morar com os pais, não atendendo e respondendo as ligações do homem.

“Eu acho que ela está agindo de forma imatura e está prestes a jogar nosso casamento fora por um pedido bobo, mas eu posso estar errado em fazer esse pedido?”, questiona.

Leia também: Noiva se revolta ao saber que a irmã tem planos para sair da recepção e cuidar de seu bebê

Para os usuários do Reddit, a única pessoa que agiu corretamente foi a noiva, que deixou o homem para trás.

“Os abusadores sempre ficam piores após o noivado. Espero que ela não volte”, comentou uma pessoa.

“Estou curioso pra saber se ele vai usar maquiagem para ‘parecer apresentável’ já que isso é tão importante”, comentou outra.

“Espero que ela caia em si e te largue”, finalizou uma terceira.