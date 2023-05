Mulher percebe este animal ‘misterioso’ dormindo na floresta, fica surpresa e resolve agir

Enquanto passeava com seu cãozinho por uma floresta no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, uma mulher notou seu pet inquieto. Ao perceber que se tratava de uma mensagem vinda de seu cachorro, ela logo captou o recado: havia outro ser entre eles. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao buscar pelos cantos, a mulher notou que havia um pequeno animal, pouco maior que uma folha, dormindo sozinho pelo chão da floresta. Em seguida, contatou uma clínica de reabilitação local para prestar socorro. A entidade relatou a ação pela conta no Instagram.

De acordo com Elizabeth Negron, uma reabilitadora da entidade, afirmou que o animal encontrado era um filhote de guaxinim. Por telefone, ela fez diversas perguntas sobre o estado do bichinho, recebendo a confirmação de que não havia nenhum ferimento.

Praticidade no resgate

Ao desconfiar que a mãe do filhote pudesse estar no local, Negron orientou a mulher que colocasse luvas, além de posicionar o guaxinim bebê em uma caixa quente com cobertores aguardando seu possível retorno.

“Reunir mãe e bebê é sempre uma prioridade”, disse Negron ao The Dodo.

Após diversas horas, a mulher retornou à floresta para checar onde deixou o filhote e viu que já não estava mais lá e teria encontrado sua mãe. Em seguida, ligou para Negron a fim de levar notícias.

“Fiquei muito feliz em receber a ligação informando que o bebê havia se reencontrado com a mãe”, disse Negron. “Por mais que eu ame ter os bebês sob meus cuidados e cuidar deles, porque realmente amo o que faço, é sempre bom saber que a mãe está viva e saudável para poder levar seu bebê de volta.”

A reabilitadora de animais afirmou que os filhotes de guaxinim são muito dependentes de seus irmãos e da mãe no processo de desenvolvimento. A união da família é importante para a garantia de qualidade de vida dos animaizinhos.