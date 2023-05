Homem nomeia as filhas em homenagem a vítimas de crimes, mas a esposa não sabe

Um homem está sendo duramente criticado depois de ter homenageado vítimas de assassinato ao nomear suas filhas. Além da motivação mórbida, ele também decidiu esconder a verdade da esposa por mais de 10 anos!

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado ao Reddit pelo próprio pai, que afirmou ter ficado envergonhado por se inspirar em crimes reais para nomear as filhas.

“Minha esposa e eu fizemos um acordo de que eu nomearia nossas filhas e ela nossos filhos. Tivemos duas meninas e eu decidi batizá-las inspirado pelo nome de duas vítimas de crimes dos Estados Unidos”, revela o pai.

“Naquela época eu era fascinado por programas de True Crime, principalmente os dos Estados Unidos, e estava acompanhando um caso específico durante um longo tempo. Eu não sabia de onde tirar inspiração para o nome das meninas”.

“Achei os nomes das vítimas bonitos e decidi utilizá-los. Elas tinha sobrenomes franceses como os nossos e acho que foi uma homenagem única e verdadeira às vítimas”, conta o homem arrependido.

Ele escondeu da esposa!

Após tomar a decisão sobre o nome das filhas, o pai escondeu da esposa sua motivação para a escolha, mas as coisas ficaram complicadas quando, 10 anos depois, ela descobriu de onde veio a ideia.

“Minha esposa descobriu sobre isso recentemente, provavelmente foi um acaso. Ela me questionou sobre isso e eu tentei negar no começo, mas acabei admitindo a verdade”.

“Na hora ela gritou comigo e eu expliquei meus motivos, ela só disse que era algo perturbador e egoísta. Depois ela perguntou se eu tinha alguma espécie de fetiche com isso, e eu definitivamente não romantizo algo horrível como um assassinato! Eu usei os nomes porque gosto de programas de True Crime e não consegui pensar em nenhum outro nome!”.

“Não queria escolher um nome qualquer e eu achei que seria uma forma de homenagear as vítimas. Desde então minha esposa está mal-humorada comigo e estou achando que agi errado. Eu nem me lembrava disso até ela me perguntar”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, as motivações do pai realmente foram perturbadoras.

“Isso é perturbador em diversas formas! Espero que a sua esposa corra para longe com as meninas, e rápido”, comentou uma pessoa

“Dar aos seus filhos o nome de qualquer vítima de assassinato que você não conheceu pessoalmente e escolheu homenagear é bizarro e assustador”, finalizou outra pessoa.