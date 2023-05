Família faz festa surpresa e esquece de convidar o aniversariante

Uma pessoa ficou completamente inconformada ao descobrir que teria uma festa surpresa em seu aniversário. Acontece que a surpresa foi descoberta depois que ele chegou em casa no final da festa, para o qual não foi convidado.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso inusitado foi levado ao Reddit pelo próprio aniversariante, que não se identificou.

Segundo relato, a decisão da festa aconteceu depois que ele recebeu apenas uma embalagem como presente de aniversário, o que deixou seus pais incomodados.

Sem se identificar, a pessoa em questão conta que familiares e amigos foram convidados para o evento, programado para acontecer após seu turno de trabalho, mas ninguém estranhou quando ele não apareceu para a comemoração.

“Meu presente de aniversário original era apenas uma embalagem e eu avisei meus pais que isso não era legal. Com isso eles se sentiram envergonhados e decidiram fazer uma festa surpresa para mim, só esqueceram de me convidar”.

Ele contou os detalhes do ocorrido

Seguindo com seu relato, o aniversariante conta que os pais decidiram fazer a festa com a presença de alguns amigos. Para isso, escolheram um dia em que ele iria trabalhar, deixando tudo pronto para quando ele chegasse em casa.

“Basicamente organizaram tudo. Decoraram a casa, preparam as comidas, fizeram um churrasco e até mesmo decoraram o jardim. Foi incrível! Mas eu não fui convidado”.

“Eles acabaram dando uma festa para os meus amigos. Na noite da festa eu sai do trabalho e fui para um bar, a ideia era sair para dançar depois, mas eu estava cansado e fui para casa. Quando cheguei a festa estava rolando e o bolo de aniversário já tinha acabado”.

No Reddit, as pessoas não perderam tempo em criticar a atitude dos pais do aniversariante.

“Como alguém que recebeu um ‘casamento falso’ em comemoração ao verdadeiro e não foi convidada para a celebração, eu sinto sua dor”, revela uma pessoa.

“Você se tornou uma pessoa muito melhor do que todos os que estavam na festa apenas por rir do que aconteceu”, finalizou outra.