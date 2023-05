Duas esposas: Psicóloga renomada abre o jogo sobre como é viver em trisal; ‘Somos uma família’

Uma psicóloga clínica renomada nos Estados Unidos, Nicole LePera, abriu o jogo em um podcast chamado ‘Changes’ sobre a relação com suas duas companheiras amorosas. De acordo com ela, nunca havia considerado um relacionamento múltiplo até que uma colega de trabalho confessou seu afeto por ela e pela esposa, com quem é casada há sete anos.

Seguida por quase sete milhões de pessoas nas redes, a psicóloga tem o costume de compartilhar suas experiências pessoais, incluindo como sua nova parceira e colega de trabalho, Jenna Weakland, chegou em sua vida e n ada esposa, Lolly.

Jenna teria cruzado o caminho de LePera em um evento de meditação guiada,em Los Angeles, nos Estados Unidos. Desde então, tudo mudou.

“Ela era alguém que estava na comunidade há muito tempo – eu conhecia o identificador dela [mídia social] – então, quando ela se aproximou de mim, eu disse, ‘eu te conheço’”, contou LePera no podcast, como aponta o portal News.

A psicóloga teria contratado Jenna para trabalhar na empresa, após se mudar com Lolly de Filadélfia para Los Angeles. Sendo assim, as três acabaram passando muito tempo juntas.

Declaração de amores

Segundo LePera, com os passar dos meses as coisas ficaram conflituosas entre ela a esposa, pois havia muitas críticas de uma a outra. Certo dia, enquanto ela e Lolly conversavam para tentar resolver a situação, Jenna revelou ter sentimentos por ambas, mas que estava confusa por não saber como receberiam a declaração.

No podcast, LePera afirmou que sua esposa e ela nunca teriam pensado ou conversado sobre isso antes, mas confessou sentir-se empolgada com a declaração da colega de trabalho.

Conforme os meses foram se passando, o casal abriu espaço para Jenna entrar no ambiente amoroso. Em uma postagem, a psicóloga escreveu:

“Mais do que um trio, somos uma família, melhores amigos – um time. Eu amo construir a vida com vocês, anjos.”

De acordo com LePera, as pessoas não se enquadram em uma caixa chamada “parceiro”. Embora ela nunca tente convencê-las sobre mudanças em relacionamentos, afirmou que o relacionamento a permite ser autêntica.