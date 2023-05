‘Descobri que minha esposa está se metendo no relacionamento dos vizinhos e não gosto disso’

Um homem está preocupado depois de descobrir que a esposa andou “se metendo” nos problemas de seus vizinhos. Segundo ele, apesar de ter um bom relacionamento com os vizinhos a esposa não tem obrigação de ajudar nessa situação.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem foi ao Reddit para contar a situação e pedir uma opinião de outras pessoas sobre como lidar com o ocorrido.

Sem se identificar, ele revela que recentemente os vizinhos passaram por uma separação tensa e que a mulher foi obrigada a se mudar de casa, levando os filhos com ela. Com isso, as crianças vem para a casa do pai somente em algumas ocasiões. No entanto, ele acredita que sua esposa está tentando obter informações para a ex-mulher do vizinho, o que pode causar alguns problemas.

“Nós moramos aqui há 3 anos e nossos filhos rapidamente ficaram amigos dos filhos dos vizinhos. Por conta disso, minha esposa ficou amiga da mãe eles e eu e o pai acabamos nos dando bem, mas nunca chegamos a desenvolver uma amizade como elas”.

“Há 1 ano o casal ao lado se separou depois que a mulher descobriu que o marido tinha um caso. Ela se mudou pois a casa era do ex-marido desde antes do casamento, e levou as crianças com ela. Segundo minha esposa, ela tentou ter a guarda total dos filhos, mas o pai obteve a guardar parcial e fica com as crianças em 3 finais de semana do mês”.

“Nossos filhos se dão bem e brincam juntos sempre que podem, mas comecei a perceber que minha esposa faz questão que os filhos deles venham na nossa casa e que ela passou a fazer algumas perguntas estranhas para eles sobre seu pai. Perguntando se ele tem ‘amigas indo em casa’, o que comem quando ficam por lá, quais as regras de casa e se tem o sentimento de estarem seguros na casa do pai”, conta o homem.

Ele achou o comportamento estranho

Seguindo com seu relato, o homem revela ter estranhado o comportamento da esposa, mas as coisas ficaram piores quando ela passou a ser mais direta em suas perguntas.

“Minha esposa perguntou se elas gostavam mais de sair com o pai ou com a mãe e eu interrompi antes que elas pudessem responder. Quando todos foram embora eu a questionei sobre as perguntas e ela disse que a amiga está tentando obter a guarda completa dos filhos e pediu a ela para ficar atenta a qualquer coisa que ela possa usar contra o homem”.

“Fiquei chocado! Disse a ela que isso não é da conta dela e que ela precisa ficar de fora! Eu disse que a amiga ainda está chateada com o marido e usando isso para tentar privar os filhos de conviverem com o pai”.

“Disse também que nunca vimos nada que possa indicar que o pai das crianças é uma pessoa ruim. Ele teve um caso e isso o torna um marido ruim, mas não influencia em sua paternidade! Disse a ela que a atitude de sua amiga é nojenta e ela concordar com isso é horrível”.

“Apesar disso, ela acha que sua atitude é justificável por apenas ‘querer ajudar a amiga’. Eu não concordo. Estou errado em pedir a ela para se afastar disso?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, não e função da esposa dele interferir nessa briga judicial.

“Usar os filhos para ferir o pai após um divórcio não é algo certo e não é o melhor para as crianças”, comentou uma pessoa.

“Meu pai fez isso comigo quando minha mãe pediu o divórcio. Não era apropriado para uma criança e hoje, aos 66 anos, isso ainda me incomoda”, finalizou outra.