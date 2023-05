Aniversário da decepção: Mãe é duramente criticada na internet após negar presente desejado por filha

Uma mulher usou o Reddit para desabafar sobre a reação da sua filha, após esclarecer que não poderia dar o que ela gostaria de receber em seu aniversário. Contudo, os internautas criticaram a atitude da mãe em relação à adolescente.

“Minha filha está completando 15 anos em alguns dias. O dinheiro está um pouco apertado, então eu disse a ela que não podemos pagar uma festa de aniversário este ano, em vez disso, podemos comprar um bolo, um presente e sair para jantar. Ela teve uma crise de raiva por não conseguir uma festa de aniversário, mas finalmente superou”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Beautiful-Beach-8394.

Ao pedir à mãe para que desse um bolo de chocolate com manteiga de amendoim, um tablet e uma ida a um restaurante indiano, a adolescente teve o pedido negado. A mulher a acusou de ser irracional.

“Ela sabe que o irmão dela é alérgico a pasta de amendoim, até ofereci para comprar um cupcake, mas ela insistiu em comer um bolo, então falei: ‘Tudo bem, você vai ganhar um bolo de chocolate então’. tivemos outra discussão sobre os presentes porque eu realmente não posso comprar um tablet, então pedi a ela para escolher outra coisa, mas não quis escolher, então comprei uma nova capa de telefone”, continuou o relato.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Tia de gêmeas é confrontada pela mãe após presentear sobrinhas no aniversário”

Mãe recebe duras críticas na web

Após as condições apresentadas, a jovem teve uma discussão com sua mãe, pois ela alegava que nenhum de seus irmãos comiam comida indiana. Sendo assim, ela poderia escolher seu fast food favorito para visitarem.

“Ela teve outra crise de raiva, me chamou de idiota e disse: ‘Tudo bem, divirta-se, então não vou’. Então ligou para o pai e saiu com ele. Estou tentando falar com ela, mas a única coisa que ela diz é que não vem conosco e não quer falar comigo”, finalizou o relato.

Na seção de comentários, diversos internautas criticaram o fato de a mãe não deixar que sua filha tivesse nenhuma escolha de sua vontade para o aniversário.

“Então você disse que ela não pode dar uma festa. Ela pode comer bolo, mas não o que ela quer. Pode ter um presente, mas não o que quer. Pode comer fora, mas não o que quer. Estou apenas imaginando se o dinheiro é tão apertado quando é o aniversário do irmão dela”, refletiu um internauta. Seu comentário chegou a 30 mil votos.

“Ela não ganha o presente, o restaurante ou o bolo de sua escolha. É o aniversário dela, você poderia pelo menos deixá-la conseguir uma coisa que ela quer. O bolo seria o menos caro e nem isso você pode fazer por ela. Deixe-me adivinhar, o irmão dela é perfeito”, criticou outro redditor.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.