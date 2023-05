Tia de gêmeas é confrontada pela mãe após presentear sobrinhas no aniversário

Uma mulher de 35 anos usou o Reddit para desabafar sobre a reação de sua irmã, ao presentear as sobrinhas gêmeas no aniversário. Embora as adolescentes tenham gostado dos presentes, a mãe acabou deixando a gratidão de fora.

“Certo dia, minhas sobrinhas gêmeas (Aria e Nina) fizeram 12 anos. Para Aria, comprei para ela uma bolsa de arte (basicamente uma pequena sacola com fundo rígido e diferentes seções e bolsos) cheia de materiais de arte: lápis de cor, aquarelas, marcadores, cadernos de desenho etc. Basicamente, a cornucópia de um jovem artista. Para Nina, comprei alguns novos suprimentos de softball. Novas chuteiras, um capacete de rebatidas, doze novas bolas de softball (ela perde as dela com muita facilidade) e um bastão de metal”, iniciou o relato na plataforma, por meio do usuário u/MutantShake.

Segundo o relato, as irmãs adoraram os presentes recebidos assim que abriram as embalagens. Contudo, a mãe da dupla foi quem não gostou nenhum pouco dos recebidos das filhas.

Tia é confrontada pela irmã

De acordo com o texto no Reddit, a mãe das gêmeas chamou sua irmã de canto e a confrontou sobre presentear Aria com mais itens do que Nina.

“Respondi que tentei direcionar os presentes para os interesses individuais da menina. Ela disse que isso não importa, que Aria conseguiu mais coisas (ela conseguiu mais itens individuais) e que isso não era justo”, desabafou.

A autora do relato contou ter somado os custos totais mais tarde por se sentir insegura. Ao fechar as contas, descobriu que o presente de Nina (a que recebeu menos itens) foi ainda mais caro em comparação ao da irmã, com uma diferença de vinte dólares.

“Eu informei minha irmã sobre isso. Ainda assim, ela tem sido fria comigo desde então, o que é estranho porque normalmente somos muito próximas. Isso está me deixando ainda mais insegura”, finalizou o relato.

