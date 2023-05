Noiva se revolta ao saber que a irmã tem planos para sair da recepção e cuidar de seu bebê

Uma noiva está passando por problemas com sua irmã após julgar as atitudes dela como desrespeitosas. Segundo ela, a irmã tem planos de deixar a recepção de seu casamento para cuidar do filho por não querer que a “rotina de sono dele seja interrompida”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso em questão se tornou popular no Mumsnet, onde a noiva perguntou aos usuários da plataforma se ela está agindo de forma racional ao ficar irritada com a situação.

Sem se identificar, ela conta que a irmã não se importa de perder momentos importantes da comemoração, desde que o filho esteja na cama.

“Eu caso no próximo mês e minha irmã vai se hospedar no local do casamento junto com meu sobrinho, que tem 3 anos”.

“Ela estava perguntando sobre as acomodações e disse que pretende perder a primeira dança e o corte do bolo para colocar meu sobrinho na cama antes das 19 horas”, revela.

A noiva não se conformou!

Sem aceitar a situação, a noiva afirma que a atitude da irmã é exagerada e desnecessariamente rígida.

“Eu achei que eles pudesse ficar um pouco mais. Tentei não criticar, mas a situação toda pareceu exagerada para mim”, revela.

“Estou pensando em pedir a eles para ficarem um pouco mais, ao menos para não perderem as partes principais. No entanto, tenho medo de como ela pode interpretar o meu pedido”, finaliza.

Entre os usuários do Mumsnet, as reações foram divididas entre os que apoiaram a noiva e os que criticaram a irmã dela.

“Você não está exagerando. Ela poderia deixá-lo ficar acordado um pouco a mais. No entanto, algumas pessoas são inflexíveis em relação a rotina dos filhos”, comentou uma pessoa.

“Eu não me preocuparia com isso, deixe sua irmã fazer o que quiser e curta seu dia”, sugeriu outra.

“Honestamente, meu conselho é não se preocupar com o que os outros estão fazendo no dia do seu casamento. Você nem vai perceber eles por perto”, finalizou uma terceira.